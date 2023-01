Il folle nuovo torneo ideato da Piqué, cos'è la Kings League. L'attacco Tebas: "E' solo un circo"

L’identità misteriosa e le successive critiche

Ogni squadra può iscrivere 12 giocatori, i primi dieci vengono scelti in un draft in stile NFL che è stato trasmesso in diretta su Twitch, mentre gli ultimi due posti per completare ogni rosa delle squadre sono assegnati a ex giocatori professionisti o a calciatori ancora in attività come Javier 'Chicharito' Hernandez, che ancora gioca per i Los Angeles Galaxy. Oppure come Joan Capdevila. Il giocatore - non avendo ricevuto il permesso dal club di appartenenza - avrebbe indossato una maschera per non svelare la sua identità. Il capo della Liga Javier Tebas non è un grande estimatore della nuova idea di Piqué, e non ha risparmiato le critiche alla nuova iniziativa: "Non riesco a immaginare di presentare un calciatore senza identità nella Liga - ha sottolineato Tebas - questo è solo un circo. Non si tratta di attirare o meno un pubblico giovane, tutto questo è sbagliato”.