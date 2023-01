Neymar, il ricordo di Pelé sulla pelle: maglia speciale dedicata a O Rei

PARIGI (Francia) - Serata speciale per Neymar, che dopo le polemiche seguite alla sua mancata presenza ai funerali del grande Pelé e dopo aver scontato la squalifica in Ligue 1 per l'espulsione "per simulazione" di qualche settimana fa, torna in campo con il Psg per il match con l'Angers e non dimentica il suo idolo O Rei.