Vialli, morto anche l’amico manager: la crudele coincidenza

ROMA - Se ne è andato a sei giorni di distanza da Gianluca Vialli per lo stesso crudele male. Giovedì sera è morto all'ospedale di Chieti Donato Ranni, 52enne dirigente calcistico in diverse realtà del territorio abruzzese, in circostanze che hanno ricordato quelle della scomparsa del campione ex Juventus. Dipendente di una ditta di cosmetici, Ranni si è spento a causa di un tumore scoperto un anno fa. Tra le prime esperienze da dirigente c'è quella della presidenza del Carunchio 2010, squadra locale che nel 2015 venne allenata da Gianluca Vialli e Lorenzo Amoruso all'interno del programma televisivo di Tv8, Squadre da incubo. Ranni, che aveva vissuto con gioia quel periodo in compagnia della troupe, è morto per lo stesso crudele male. Una circostanza che in tanti sottolineano in queste ore ricordando quei momenti.