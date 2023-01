Orgoglio Pioli: “Il Milan non ha la pancia piena”. E su Ronaldo in Arabia...

Le difficoltà dei rossoneri

“Siamo qui con merito, perché abbiamo vinto lo scudetto, ce la vogliamo giocare - continua Pioli - il Milan è una squadra che ha ancora fame. Il nostro ambiente è pieno di di luoghi comuni. Come fa una squadra così giovane - che ha vinto un solo trofeo - ad avere la pancia piena? Le partite si vincono quando giochi bene, se la qualità viene meno ha i più probabilità di perdere. La sosta per il Mondiale potrebbe essere una chiave di lettura per il calo di rendimento: stare fermi per cinquanta giorni, e poi riprendere giocando ogni tre giorni è stato pesante per tutti: soltanto il Napoli non ha avuto cali, tutte le altre hanno lasciato qualcosa per strada”.

Le parole del capitano

Il capitano rossonero Davide Calabria è motivato. E con le sue parole trasmette la carica dello spogliatoio, consapevole del momento di difficoltà, ma al tempo stesso esaltato per una nuova finale da giocare. “In questi giorni abbiamo parlato - ammette il capitano - rimaniamo positivi come lo eravamo prima. Nell’ultimo periodo ci sono mancati i risultati, ma questo non deve portarci verso pensieri negativi. Questo è un gruppo che si assume le proprie responsabilità, se vogliamo diventare una grande squadra tutti devono essere partecipi. Quello che ci siamo detti è giusto che rimanga nello spogliatoio. Dobbiamo dare il massimo per vincere. Il resto, ci interessa poco. Il mio obiettivo è alzare questa coppa da capitano - conclude Calabria - ma prima c’è la partita: il mio sogno è quello di chiudere la carriera nel Milan vincendo molti trofei”.