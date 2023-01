Pelé, giallo nel testamento: spunta una figlia “segreta”

BRASILIA (Brasile) - Potrebbe sembrare una di quelle telenovelas brasiliane, che spopolarono anche in Italia sul finire degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, ma in realtà la storia di Pelé e di Sandra è solo uno spaccato commovente della lunga vita di O Rei. Una "figlia segreta" ma non troppo, a lungo ripudiata, ma alla fine parte integrante del suo testamento da 13 milioni di sterline.