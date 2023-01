Spagna, scomparso ex calciatore: il disperato appello della famiglia

ROMA - Dal 6 gennaio l'ex centrocampista olandese Mark van den Boogaart è introvabile. Sono quasi due settimane che il 37enne ex Feyenoord, Siviglia B e NEC tra le altre è sparito nel nulla. Van den Boogaart soffre di depressione e, come è comprensibile, la famiglia è molto preoccupata: "Ci manca molto, siamo preoccupati per lui", le parole dei familiari dell'ex calciatore che aggiungono: "Potrebbe trovarsi in Spagna". La famiglia di Mark ha già lanciato un disperato appello e la polizia ha avviato le ricerche per trovarlo. Anche l'ex compagno di squadra del Real Murcia, Inaki Bea, si è unito all'appello dei familiari di van den Boogaart.