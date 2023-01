Avete capito chi è questo ex calciatore? È irriconoscibile, la foto allarma i tifosi

MANCHESTER - A Old Trafford se lo ricordano molto bene Brian McClair. L'ex attaccante scozzese ha vestito la maglia del Manchester United per undici anni, dal 1987 al 1998, segnando 78 gol in 377 presenze complessive. Con i Red Devils McClair ha vinto nove trofei, tra cui quattro campionati inglesi. Il 59enne ha rivestito anche il ruolo di coordinatore delle giovanili dello United dal 2006 al 2015. In alcuni scatti recenti, però, McClair è irriconoscibile. Una folta barba grigia e capelli lunghi rendono difficoltoso il riconoscimento di una delle tante star del Manchester United degli anni novanta.