Clamorosa rivoluzione al Var: gli arbitri dovranno spiegare tutto in diretta

Svolta epocale in arrivo nel sempre più "fluido" regolamento del calcio . Secondo quanto concertato dalla FIFA , dal prossimo febbraio verrà sperimentato il "metodo NFL", all'insegna della trasparenza delle decisioni arbitrali: i direttori di gara , senza rivelare i dettagli della conversazione con i responsabili del VAR , dovranno spiegare agli spettatori sugli spalti la propria decisione via microfono .

Il Mondiale per Club farà da apripista

La nuova normativa sarà portata in campo dal prossimo Mondiale per Club e la sperimentazione avrà una durata di 12 mesi, andando a coinvolgere anche la Coppa del Mondo Under 20 maschile e la Coppa del Mondo Femminile. Gli arbitri saranno chiamati a rapportarsi direttamente con il pubblico, illustrando i motivi dei loro provvedimenti.

L'incognita della lingua

Come sempre, quando vengono prese decisioni ad un certo livello, sono poi i protagonisti della "messa in pratica" a doversi arrovellare per realizzarle. Così nelle ultime ore è diventato nodale il dibattito sulla lingua da adottare da parte del direttore di gara, che dovrebbe essere teoricamente "comprensibile" dagli spettatori sugli spalti, pena l'inutilità della nuova metodologia.