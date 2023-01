Diretta Psg-Al Nassr/Al Hilal ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

RIYADH - Tutto pronto per l'amichevole tra Messi e Cristiano Ronaldo o meglio, tra il Psg e la selezione tra i migliori giocatori dell'Al Nassr (il club in cui milita CR7) e l'Al Hilal. Peraltro per il portoghese sarà l'esordio con la maglia della sua nuova squadra, visto che per la squalifica rimediata in Premier ha dovuto saltare i primi turni del campionato. Dall'altra parte l'eterno rivale Messi, fresco di vittoria al campionato del Mondo.