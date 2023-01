Gravina ha i suoi Casini

Ci ho pensato una notte intera, anzi due: che risposta è stata, quella di Casini a Gravina, il quale aveva sottolineato la “tristezza” della scelta araba per la Supercoppa? La ricordo ai distratti: «Triste è il Mondiale senza l’Italia». Un autentico siluro, ai limiti dell’offesa… professionale. Ho riflettuto tra me e me (...) e verso le otto del mattino un dubbio mi ha illuminato d’immenso: chi fornisce i calciatori alla Nazionale? Esselunga? La Coop? Rossetto? La Conad o la Lega dei club? Ho fatto due conti: al 13 novembre scorso gli italiani che avevano giocato almeno un minuto in serie A erano 249 (65 dei quali Under 21), la stragrande maggioranza di una qualità non presentabile in campo internazionale.

Mancini, disperata caccia al talento Proprio per questo il ct che, se potesse, naturalizzerebbe anche suo cugino, è costretto a inventarsi i Pafundi oppure a cercare all’estero, nei campionati meno importanti, gli elementi in grado di vestire l’azzurro. Mancini ha affermato che in Italia ci sono almeno 4 o 5 Bellingham, «purtroppo però non vengono impiegati e fatti crescere». Avrebbe potuto segnalare anche il paradosso dei paradossi: l’allenatore che, pur se per disperazione, fino a questo momento ha impiegato più giocatori provenienti dal vivaio è uno straniero, l’ultimo al quale si potrebbe pensare: José Mourinho, quello che ha guidato Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, United e Tottenham conquistando ben 25 titoli, 26 con la Conference a Roma.