Ronaldo cerca un cuoco: l'incredibile stipendio offerto per cucinare sushi e baccalà

MADEIRA (Portogallo) - Nonostante il trasferimento in Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo continua a cercare personale qualificato per la sua mega villa acquistata recentemente in Portogallo. Il talento lusitano insieme alla propria compagna Georgina stanno passando al vaglio diverse figure professionali , ma dopo aver trovato il maggiordomo che la loro dimora, sono ora alle prese con una scelta decisiva.

A.A.A. cercasi Chef stellato

Ronaldo e la propria consorte sono maniacali per quanto riguarda l’alimentazione. E per questo sono alla ricerca di uno chef che sappia proporre dei piatti particolarmente gustosi, ma al tempo stesso affini alla loro dieta. Tra i piatti preferiti dalla coppia, c'è il sushi e il baccalà alla brace divenuto famoso per le critiche mosse al piatto tipico portoghese dai calciatori del Manchester United. La figura professionale non è ancora stata individuata, nonostante lo stipendio proposto che è particolarmente vantaggioso: cinque mila euro al mese.