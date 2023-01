L'accusa di Branchini sulla pratica scorretta di tante agenzie di calciatori

ROMA - “I quattrini fanno tanto, sia in questo che in qualunque ambito. I grandi del calcio, sono protesi più che a controllare il calcio, crearne o modificarne le regole, a creare degli eventi sportivi che elevino le loro ricchezze". Così Giovanni Branchini, ospite di Sky Calcio Club, analizza i temi del 'nuovo' sistema calcio. Il presidente onorario dell'Aiacs - Assoagenti e membro del direttivo - ha sottolineato che tale modus operandi avviene anche nella categoria dei procuratori sportivi: “Molte agenzie, negli ultimi periodi, hanno messo sotto contratto giocatori anche grazie a dei regalini, cifre di denaro e questa non è una cosa plausibile. il medico non paga il paziente, l'avvocato non paga il cliente. Questa cosa non è stata controllata a dovere e si è arrivati al sistema che è esiste adesso", sottolinea Branchini.