Lucarelli jr in tribunale con il padre Cristiano: ecco cos'ha detto al gip

La versione dei calciatori

Il primo ad essere interrogato dal gip milanese Sara Cipolla è stato Lucarelli jr. Il giovane, che si è presentato al settimo piano del Palazzo di Giustizia di Milano accompagnato dal padre, è entrato nella stanza del gip con il cappuccio della felpa calcato sul viso per nascondersi dalle telecamere. Stanza che è stata presidiata dai carabinieri i quali, su disposizione del giudice, hanno vietato ai giornalisti di avvicinarsi anche allo stesso signor Lucarelli. Dopo un paio di ore è toccato all'amico, arrivato pure lui con il padre e con il fratello, e che ha atteso nella tromba di una delle scale che portano all'ufficio gip. "I ragazzi hanno dato la loro versione - ha spiegato Cammarata - e il pm ha assicurato che farà accertamenti" su alcuni elementi da loro indicati. Tra cui un video girato con il telefono, di cui si parla da giorni, che li scagionerebbe ma che è stato cancellato da uno di loro per evitare guai con la fidanzata. Tra le altre cose, ha riferito il difensore, verranno ritrascritte le frasi registrate e trovate nei loro cellulari in quanto, a suo dire, ci sono passaggi non chiari. "I due ragazzi - ha aggiunto Cammarata - sono pentiti per le loro frasi volgari, ma hanno detto che quella sera il clima era goliardico e che la ragazza era sempre d'accordo: 'con lei scherzavamo e per il fatto che non parlava italiano ci siamo lasciati andare' hanno spiegato. Comunque - ha proseguito il legale - hanno coscienza della gravità della vicenda che stanno affrontando con serietà. Ma affermano che non c'è stata alcuna violenza di gruppo".