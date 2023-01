ROMA - Un post che ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan. Georgina Rodriguez compagna di Cristiano Ronaldo, lo ha fatto semplicemente pubblicizzando la seconda serie in onda su Netflix, Temporada 2, con un post Instagram. La bella spagnola, posa con un top nero brandendo una carta di credito rossa e un fischietto in bocca, stile arbitro che espelle un calciatore, il tutto con una frase piccante "Andiamo per il doppio". Inevitabili i commenti più disparati, dei fan scatenati e...eccitati.