Ronaldo sconfitto e deriso: viene preso in giro dai tifosi avversari con il coro più cattivo

RIAD (Arabia Saudita) - L’esperienza di Cristiano Ronaldo nel campionato arabo non è iniziata nel migliore dei modi. Dopo l’amichevole contro il Psg di Messi, nella quale CR7 era andato in gol su calcio di rigore, l’attaccante non riesce più ad andare a bersaglio. Finora, due partite e nessun gol.