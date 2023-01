Follia nel calcio giovanile: rissa in campo e invasione dei genitori

ROMA - E' successo durante la gara tra Oratori Alzano e Tritium, valevole per gli ottavi del Trofeo Cassera, riservato alle giovanili: nel finale di partita (giocata il 22 gennaio in provincia di Bergamo), dopo la quarta rete dei padroni di casa, si accende una mischia in campo a seguito di un fallo di gioco. Mischia che si è pian piano ingigantita (tra pugni e spintoni) al punto di indurre il direttore di gara a fischiare la fine della partita. Ma non è servito a placare gli animi, anzi, visto che il nervosismo aveva già contagiato gli spalti: da lì alcuni spettatori hanno scavalcato la recinzione unendosi al parapiglia generale. Un video, rapidamente divenuto virale, ha immortalato i vergognosi momenti concitati. "Gli ha dato un calcio in testa", "Guarda i genitori, che vergogna", si sente nei commenti dagli spalti prima che scattasse l'invasione.