Manchester United, infortunio serio per Eriksen in FA Cup

Ten Hag perde una pedina importante; il centrocampista danese del Manchester United ed ex Inter , Christian Eriksen , resterà fuori dai giochi per un lungo periodo a causa di un infortunio alla caviglia riportato sabato nella vittoria nella Emirates FA Cup ai danni del Reading . Il centrocampista danese è stato sostituito alla metà del secondo tempo, nel match che ha visto il Man United vincere per 3-1 , dopo essere stato vittima di un contrasto con l'attaccante del Reading Andy Carroll , che è stato poi espulso per doppia ammonizione.

Il possibile rientro e il messaggio del club

Mentre gli esami continuano, le valutazioni iniziali indicano che probabilmente Eriksen tornerà in campo non prima di fine aprile, o inizio maggio. Il 30enne finora ha collezionato 31 presenze da quando è arrivato all'Old Trafford e si sta rivelando un elemento preziosissimo per Ten Hag. Non tarda ad arrivare la vicinanza del club: "C'è la speranza che Christian possa tornare in tempo per svolgere un ruolo importante nelle fasi finali della stagione. Auguriamo tutti a Christian buona fortuna per una pronta guarigione", ha fatto sapere il club dei Diavoli Rossi.