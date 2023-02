Inter-Atalanta, le pagelle degli interisti

Inter S. Inzaghi (all.) 7?

Ripropone dopo una vita la LuLa, è un’Inter che nell’area dell’Atalanta non crea grossi grattacapi a Musso nel primo tempo. Cresce nel secondo e merita di andare in semifinale. E’ più Inter che Atalanta in tutto.

Onana 5,5

Sta a guardare nel primo tempo, anche quando Zapata spedisce alto di testa un pallone da far finire in rete. Commette un errore nel secondo tempo e Maehle lo grazia. Darmian 7,5

Disciplinato come sempre, applicato come sempre, ha senso tattico, se la cava anche quando deve andare in marcatura su Zapata. Nel secondo tempo porta in vantaggio l’Inter con una rasoiata di sinistro più da attaccante che da difensore. De Vrij 7

Annulla prima Zapata e poi Hojlund, vive una serata importante. Acerbi 6,5

Non ha tanto lavoro da sbrigare come centrale di sinistra, quando sale qualche affanno a quelli della Dea lo confeziona. Dumfries 6

Non incide quando attacca, Maelhe non gli lascia mai troppo campo. Al di sotto delle sue potenzialità. D’Ambrosio (33’ st) sv

Aggiunge mestiere.