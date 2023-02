Padovano assolto dopo 17 anni: le sue parole dopo la fine dell'incubo

ROMA - Michele Padovano, ex calciatore della Juventus e della Nazionale, venne arrestato nel 2006 con l’accusa di far parte di un’organizzazione che trafficava droga: dopo tutto questo tempo, il giocatore è stato assolto da ogni accusa. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d’Appello di Torino al termine del secondo processo d'appello celebrato, dopo la decisione della Cassazione di annullare la sentenza di condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione. L'ex calciatore era stato accusato di aver finanziato un traffico di droga dalla Spagna all’Italia gestito dall’amico d’infanzia Luca Mosole, quest’ultimo, stato condannato a 6 anni e 8 mesi. La vicenda ruotava intorno ad un prestito di 35 mila euro in contanti che il giocatore fece all’amico ma quei soldi servivano per un cavallo e non certo per la droga. Michele Padovano ha scontato 3 mesi in prigione e 8 ai domiciliari, in attesa di giudizio; e oggi può gioire per la fine di un terribile incubo. Nel dettaglio le parole di Michele Padovano riportate dal sito Fanpage: "Sedici anni fa un clic ha spento la luce nella mia vita. Oggi il buio se n’è andato via, sono rimasto quasi accecato, mi si è di nuovo scaldato il cuore e sono scoppiato a piangere. Ringrazio la giustizia, i miei avvocati Giacomo Francini e Michele Galasso, mia moglie, mio figlio e quanti mi hanno da sempre creduto".