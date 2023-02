L'arbitro spiega allo stadio la decisione del Var: ha fatto la storia del calcio

TANGERI - Una storica prima volta nel mondo del calcio. Nella gara del Mondiale per Club in Marocco tra gli egiziani dell'Al Alhy e i neozelandesi dell'Auckland City, l'arbitro ha avuto modo di spiegare una decisione presa al Var in collegamento con lo stadio tramite un microfono. In questo torneo il direttore di gara ha infatti in dotazione un microfono, collegato all'altoparlante dello stadio, con cui può coinvolgere anche il pubblico da casa nelle decisioni prese dopo la revisione Var.