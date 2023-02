Messi, detenuti disegnano enorme murales in una prigione di Buenos Aires

BUENOS AIRES (Argentina) - A più di un mese e mezzo dalla consacrazione della Nazionale argentina ai Mondiali di Qatar 2022, i festeggiamenti non si fermano. In ogni angolo del Paese ci sono bandiere, effigi e immagini che ricordano l’impresa della nazionale albiceleste. Ma l’entusiasmo della vittoria ha fatto breccia anche nelle carceri dove i detenuti hanno avuto almeno un valido motivo per festeggiare.