Messi svela cosa ha detto a Mbappé dopo la finale Mondiale: ora c'è un tabù tra loro

PARIGI (Francia) - Dopo la finale dei Mondiali del 2022 in Qatar, gli occhi di molti appassionati di calcio si sono posati su quello che sarebbe stato il ricongiungimento tra Leo Messi e Kylian Mbappé in allenamento al Paris Saint Germain. Ora il campione del mondo argentino - in un’intervista rilasciata nella sua casa parigina - ha rivelato il primo incontro con l’attaccante transalpino dopo la storica finale tra Argentina e Francia.

Un tabù invalicabile

“Non ho mai parlato della finale con Kylian - sottolinea il capitano dell’Argentina - abbiamo scambiato solo qualche parola sui festeggiamenti che si sono svolti in Argentina, e nient’altro. Mi rendo conto che non voglia parlare di quella partita, perdere una finale della Coppa del Mondo è capitato anche a me, e quindi so cosa significa. Anche io, dopo aver perso la finale del 2014 contro la Germania non volevo toccare l’argomento in alcun modo. Ecco perché non voglio parlarne neanche io, perché so cosa significa. Con Kylian non ci sono problemi”.