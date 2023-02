Ronaldo e l’ossessione per un particolare oggetto: se lo toglie solo per le partite

L’anello magico

Per fare ciò, Cristiano Ronaldo ha acquistato un gioiello inseparabile che è in grado di monitorare il suo stato fisico in tempo reale, in ogni istante. L’oggetto in questione è un anello esclusivo, un monile intelligente che grazie alla tecnologia controlla ogni funzione fisica del campione. L’anello tecnologico è prodotto dal marchio finlandese Oura, ha un valore di mercato relativamente basso - di circa 400 euro - ma è diventato un oggetto inseparabile per il campione portoghese. Ronaldo porta l’anello sempre con sé, tranne quando scende in campo; per regolamento, infatti, i calciatori per non nuocere all’incolumità propria e degli avversari non possono indossare nulla: né orecchini, né collane, né anelli.