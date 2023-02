Il Benevento esonera Cannavaro

BENEVENTO - Il Benevento ha esonerato Fabio Cannavaro. Fatale per il tecnico giallorosso l'ennesima sconfitta maturata in casa contro il Venezia. Il tecnico era stato pesantemente contestato a fine partita insieme al ds Pasquale Foggia, anche lui sollevato dall'incarico. Cannavaro era subentrato a fine settembre sulla panchina giallorossa, debuttando per la prima volta da allenatore in Italia dopo le esperienze in Cina, tra club e nazionale. In 17 gare, ha ottenuto tre vittorie, sette pareggi e altrettante sconfitte, le ultime tre consecutive contro Genoa, Frosinone e Venezia. Non è stato un cammino facile per l'ex capitano della Nazionale che già dopo il ko di Brescia, all'inizio della sua esperienza, aveva rassegnato le dimissioni, poi respinte dal presidente Vigorito.