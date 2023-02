Blanco e il calcio: per chi tifa. E il soprannome che "anticipa" il caso a Sanremo

ROMA - La furia di Blanco al Festival di Sanremo è l'argomento di giornata. Il suo "show" è virale in ogni parte del globo. Ma non tutti sanno che il cantante, tifosissimo della Roma, ha avuto anche una breve carriera calcistica. Quello tra Blanco e il calcio è un amore sbocciato fin da piccolo e non ancora passato, sebbene la scelta di seguire la carriera musicale lo abbia portato da un’altra parte. Il Blanco calciatore si è formato nella Feralpisalò e poi nel Vighenzi, in cui ha indossato la fascia di capitano della squadra allievi regionali élite. Ma in che ruolo giocava Blanco? Non è mai stato un numero 10, un fantasista, uno in grado di sbloccare le partite con il suo estro. Tutt’altro: da calciatore era un difensore e il suo soprannome era Fabbro. Non è difficile immaginare per quale motivo: interventi duri per non far passare gli attaccanti avversari. Insomma, una roccia difensiva, uno non tanto tenero in campo...e visti i risultati sul palco...è proprio così...