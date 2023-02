Gol più veloce in Italia: Giardina batte il record di Leao

ROMA - E' successo nel campionato di Eccellenza siciliana. Calcio d'inizio, palla a Giardina che conclude direttamente in porta ed è gol: sono passati solo 3,81 secondi dal fischio dell'arbitro e la Mazarese è già in vantaggio sul Nissa. Si tratta del gol più veloce mai segnato in Italia: a confronto la rete di Leao contro il Sassuolo nel dicembre 2020, risulta quasi "lentissima": 6 secondi e 76 decimi. Il portoghese a suo tempo aveva battuto il record appartenente a Poggi che in un Fiorentina-Piacenza andò a segno dopo 8 secondi e un decimo. Il record assoluto, in un campionato di settima divisione scozzese, appartiene a Gavin Stokes, 2,1 secondi, nel 2017.