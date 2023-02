Dani Alves rischia la libertà: questo il suo comportamento dopo il presunto stupro

Non è affatto un momento facile per Dani Alves, in carcere dallo scorso 20 gennaio con l'accusa di aver violentato una ventitreenne in una discoteca di Barcellona. La sua situazione non è facile, visto che le indagini hanno preso in considerazione ulteriori immagini delle telecamere in cui si vede il calciatore ignorare la vittima dopo il presunto rapporto, mentre quest'ultima piangeva consolata da un'amica.