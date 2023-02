"Mourinho fece piangere Salah davanti a tutti": il retroscena di un ex Chelsea

Il ritorno di José Mourinho al Chelsea nel 2013 per due anni è coinciso con l'unica stagione (2014-2015) di Salah ai Blues. In quell'annata l'egiziano brillò e poi cambiò aria finendo alla Fiorentina. Ma è di quel breve periodo condiviso un retroscena svelato da Obi Mikel, ex Chelsea, che riguarda proprio Mou e Momo.

Quando Mourinho distrusse Salah

Nell'intervista rilasciata a DubaiEye Mikel racconta un episodio capitato nello spogliatoio, davanti a tutti, all'intervallo di una partita: "Mourinho decise di sostituire Salah nel primo tempo ma non si limitò al semplice cambio, bensì decise di attaccare verbalmente il suo giocatore. Mi pare che Salah avesse giocato male, quindi Mourinho lo ha massacrato, lo ha fatto davvero a pezzi. Momo era in lacrime e Mourinho lo ha sostituito, non lo ha fatto tornare in campo nel secondo tempo. Sarebbe stato semplice sostituirlo semplicemente dicendogli ‘non stai giocando bene, siediti perché ti tolgo e non torni in campo nella ripresa’. Ma Mourinho non lo ha solo sostituito, lo ha anche fatto a pezzi".