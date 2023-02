Hostess Ryanair, racconto shock di un volo con i tifosi del Manchester United a bordo

BARCELLONA (Spagna) - Un volo aereo a volte può rivelarsi un incubo anche per chi solitamente lo fa per lavoro. E’ quanto accaduto a una hostess di Ryanair che ha avuto un incontro horror con i tifosi del Manchester United. L’esuberanza dei sostenitori inglesi - tutti ubriachi - ha mortificato l’assistente di volo assunta da appena tre mesi dalla compagnia aerea.

Il caos a bordo

L’alto tasso alcolemico dei passeggeri ha messo subito in imbarazzo l’hostess, bersagliata dai continui cori sessisti. Durante il volo che portava i tifosi da Manchester a Barcellona, i supporter inglesi hanno invitato la hostess a denudarsi (fuori le tette ndr), a seguirli nella toilette dell’aeromobile. Una situazione che è presto degenerata, con i tifosi che hanno esaurito le scorte di alcolici nelle due ore di volo. Non contenti, hanno continuato il loro show togliendosi e agitando in aria le scarpe accompagnando il gesto con il coro: ”Togliti le scarpe se ami Chloe".