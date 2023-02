Messi, sgarbo clamoroso al compagno Mbappé. E Neymar sorride

PARIGI (Francia) - Messi snobba Mbappè. Al premio FIFA Football Awards, andato in scena a Parigi, il capitano della nazionale argentina Leo Messi dribbla il suo compagno di squadra piazzandolo solo al terzo posto. Tra i candidati del premio The Best, il numero dieci dell’Argentina ha scelto Neymar e Benzema prima di inserire il nome dell’attaccante francese. Mossa strategica? Forse sì, considerando che alla fine l’argentino ha avuto la meglio proprio su Mbappè: Messi è stato nominato il miglior giocatore del mondo.

Cristiano Ronaldo non vota

I voti del premio The Best sono stati espressi da tifosi, dai capitani delle nazionali, dagli allenatori delle nazionali e da 300 giornalisti di varie nazioni: ciascuna categoria aveva, nel conteggio finale, un peso specifico pari al 25% dei voti. Non mancano le curiosità nella votazione dei calciatori: il capitano dell'Inghilterra Harry Kane ha inserito sul proprio podio personale Leo Messi, Sadio Mane e Karim Benzema. Il portoghese Cristiano Ronaldo - pur essendo il capitano del Portogallo - non ha votato lasciando l’onere al compagno di squadra Pepe: il difensore del Porto ha escluso Messi scegliendo Mbappé, Modric e Benzema.