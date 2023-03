Caressa e Bucciantini, il faccia a faccia in diretta tv dopo le polemiche

Il diverbio sul possesso palla tra Fabio Caressa e Marco Bucciantini a Sky Calcio Club ha fatto parecchio discutere in questi giorni. "Ma che vuol dire possesso palla? Non vuole dire niente il possesso palla. Si tratta di una statitistica che non esiste. Una cosa vecchia. Di chi è tra quando passo il pallone e quando ti arriva?", le parole di Caressa che hanno fatto storcere il naso a Bucciantini, da cui è nato un acceso botta e risposta. Fine delle polemiche, Caressa e Bucciantini si sono dati la mano. In diretta a Sky Calcio Club Caressa si è rivolto al suo interlocutore: "E' giusto che io ti chieda scusa dopo quello che è successo, amico mio. Mi è slittata la frizione domenica, poi risentendomi mi sono reso conto meglio. Te le avevo già fatte lunedì le scuse e te le faccio di persona ancora adesso". La risposta di Bucciantini: "Bellissimo gesto, bene accette". Caressa ha replicato ironicamente: "Tutto qua? Potevi anche dirmi qualcosa di più carino". E via con la stretta di mano in diretta tv...