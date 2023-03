Il mondo del giornalismo sportivo è in lutto per la scomparsa di Rino Icardi, storica voce della Rai nelle trasmissioni radiofoniche, celebre per essere tra i fondatori di "Tutto il calcio minuto per minuto". Il giornalista è morto a Roma all'età di 85 anni. Era nato ad Alessandria il 18 maggio 1937. Si ricorda in particolare il suo reportage ai Giochi di Monaco 1972 sulla strage al villaggio olimpico. Celebre anche la sua partecipazione come inviato all’elezione di papa Giovanni Paolo II.