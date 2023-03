Condannato per cocaina un ex compagno di Totti e Buffon nelle giovanili

Un'ex giovane promessa del calcio italiano è stata condannata a un anno e sei mesi di reclusione per spaccio di stupefacenti , resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Si tratta di Marco Caterini , 45 anni, ex portiere delle giovanili della Roma e compagno di squadra di Francesco Totti . Caterini era stato fermato lo scorso 2 giugno in via di Manfredonia, nel quartiere Quarticciolo, mentre vendeva cocaina dopo aver perso i lavori come geometra e perito assicurativo.

Marco Caternini, giovane promessa del calcio italiano

Negli anni '90 Marco Caterini si impose come giovane promessa del calcio italiano, capace di togliere il posto da titolare a un giovanissimo Buffon come portiere della nazionale italiana Under 15. Con la Roma vinse lo Scudetto Allievi, la Coppa Italia Primavera e il Torneo internazionale di Parigi nel 2003. Si parlava di un potenziale campione, che però ha visto la sua carriera rovinarsi dopo un infortunio. In seguito alla sua assenza Buffon si riprese il posto da titolare in nazionale mentre la Roma decise di non rinnovargli il contratto. Aveva parlato della sua breve carriera nel film documentario di Paolo Geremei "Zero a Zero", dove insieme ad altre due ex promesse delle giovanili della Roma (Andrea Giulii Capponi e Daniele Rossi), aveva raccontato la sua breve parabola nel calcio.

