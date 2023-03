Pupo, la sorpresa a Antognoni in radio commuove tutti VIDEO

Emozione e sopresa durante il siparietto andato in scena in diretta radio su LadyRadio, a Firenze, con protagonisti Giancarlo Antognoni e Pupo. Nel corso della trasmissione con Giacomo Guerrini e Alberto Polverosi, il noto cantante e grande tifoso della Fiorentina Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha regalato una bella sorpresa ad Antognoni, cantandogli un pezzo in diretta di "Firenze Santa Maria Novella: "I primi pendolari la mattina/ Quest'anno è forte la tua Fiorentina/La colazione con i bomboloni/E guai a chi parla male di Antognoni". Tutti, ovviamente, molto emozionati e commossi in diretta.