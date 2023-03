Un cane entra in campo e gioca a pallone: incredibile nella Champions Concacaf

Una scena clamorosa e divertente durante la sfida tra Alianza FC e Philadelphia Union di Concacaf Champions League , la massima competizione per club del Centro e Nordamerica. Invece delle azioni in campo, con la partita terminata 0-0 tra la squadra salvadoregna e quella statunitense, si è parlato invece dell' invasione di un cane , entrato di corsa nel rettangolo di gioco.

Un cane entra in campo, incredibile in Champions Concacaf

È diventato infatti virale il video al 68° minuto, con il cane che inizia a correre in campo in mezzo ai giocatori visibilmente divertiti dalla scena. Il cane, sul terreno di gioco dello Stadio Cuscatlán di San Salvador, è arrivato fino al pallone, iniziando a giocarci fino all'arrivo di un membro dello staff che ha portato via l'animale per far riprendere il gioco. Una scena divertente, all'interno di una partita non proprio indimenticabile.