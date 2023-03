Lineker torna in tv: passo indietro della BBC

ROMA - Gary Lineker tornerà sugli schermi della BBC: l'ex calciatore, ora commentatore, riapparirà in televisione il prossimo fine settimana dopo il recente episodio di allontanamento. Quest'ultimo era nato dalla dichiarazioni di Lineker contro le politiche del governo sui migranti, paragonando il linguaggio del governo conservatore a quello usato nella Germania nazista. Oggi il passo indietro dell'emittente britannica, che lo ha annunciato così: "Gary Lineker e la direzione della BBC hanno raggiunto un accordo per riportare in onda il presentatore, dopo l'interruzione del fine settimana dei programmi di BBC Sport". La Bbc ha affermato che il tweet ha violato le sue regole di imparzialità, ma i critici l’hanno accusata di sopprimere la libertà di parola: il direttore generale Tim Davie, ha dichiarato anche "Gary è una parte preziosa della BBC e so quanto la BBC significhi per Gary, e non vedo l'ora che presenti la nostra copertura il prossimo fine settimana", aggiungendo che la BBC lancerà una revisione indipendente delle sue linee guida sui social media. Gary Lineker, sul proprio profilo Twitter, ha salutato con enorme soddisfazione il dietrofront; "Dopo alcuni giorni surreali, sono lieto che siamo riusciti a superare tutto questo. Voglio ringraziare tutti voi per l'incredibile supporto, in particolare i miei colleghi di BBC Sport, per la straordinaria dimostrazione di solidarietà. Il calcio è un gioco di squadra, ma il loro sostegno è stato travolgente. Presento lo sport alla BBC da quasi 3 decenni e sono immensamente orgoglioso di lavorare con l'emittente migliore e più corretta del mondo. Non vedo l'ora di tornare sulla sedia di Match of The Day sabato".