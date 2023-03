Piqué e la sorprendente risposta: “Ho sentito la canzone di Shakira, ma…”

ROMA - Gerard Piqué è intervenuto ai microfoni del programma "El mon", su RAC1. Lo spagnolo è stato a lungo al centro dei riflettori delle cronache a seguito della separazione con Shakira: e non poteva mancare, quindi, un riferimento alla canzone al vetriolo contro Piqué della cantante colombiana. "Certo che l'ho sentita - ha replicato Piqué in merito alla canzone - non credo sia il caso di parlarne". Piqué ha poi aggiunto: "Non ne voglio parlare, abbiamo una responsabilità, noi genitori dobbiamo proteggere i nostri figli, ognuno prende le proprie decisioni e io voglio solo che i miei figli stiano bene. Ho sempre avuto un rapporto stretto con i miei figli e niente mi rende più felice di rendere felice mio figlio. Sto bene e sono felice, ho tanta voglia di andare avanti e che il Barça continui a vincere", ha concluso.