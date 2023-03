Incredibile Ibrahimovic: a 41 anni torna nella nazionale della Svezia

Prima il ritorno in campo con il Milan, poi quello con la nazionale svedese. Zlatan Ibrahimovic continua a stupire. A 41 anni, il centravanti del Milan è stato convocato per le prossime partite della nazionale svedese contro Belgio e Azerbaigian il 24 e 27 marzo. Il ct gialloblù Janne Andersson si era espresso così, nei giorni scorsi, sul contributo che Ibrahimovic può dare alla causa: "Anche se non può giocare titolare, potrebbe dare molto in termini di personalità e di leadership. Siamo stati sempre in contatto anche durante il suo infortunio. Ora sta bene e può dare il proprio contributo in campo. Anche a livello di personalità ed esperienza aggiunge molto alla squadra. In questo senso è un giocatore unico".