Incredibile Ronaldo, cede il rigore a un compagno: gliel’ha detto un avversario!

ROMA - E' il 41' della ripresa tra Al Nassr e Abha. Fin lì la gara aveva registrato il vantaggio degli ospiti, poi al 10' della ripresa Cristiano Ronaldo aveva pareggiato i conti con un calcio di punizione da lontano, dopo il quale il portoghese ha esultato rabbiosamente. Al 41', appunto, l'occasione per il sorpasso: calcio di rigore a favore dell'Al Nassr e Ronaldo fa immediatamente sua la sfera per incaricarsi della battuta. Eppure, dopo un breve colloquio con gli avversari, CR7 cede pallone, e tentativo di trasformazione a Talisca, che firmerà il vantaggio dell'Al Nassr dal dischetto. Talisca ringrazierà Ronaldo nel dopo gara "Mi ha dimostrato rispetto, è un giocatore eccezionale". Ma cosa è successo? Sono stati proprio gli avversari a suggerire a Ronaldo di lasciare il rigore a Talisca (è evidente dal gesto d'intesa di CR7 con gli avversari): quest'ultimo infatti è in corsa per i titoli di capocannoniere e scarpa d'oro.