Incredibile in Serie C: calciatore fa la pipì a bordocampo e viene espulso

PIACENZA - Rosso di vergogna. A volte nel calcio capitano episodi che non hanno nulla a che fare con il terreno di gioco. E’ il caso del centravanti del Lecco Cristian Bunino, che nella sfida di domenica nel campionato di Serie C (girone A) contro il Piacenza, in trasferta, è stato espulso dall’arbitro prima di entrare sul campo del Garilli. Al 76' l'attaccante stava ultimando il proprio riscaldamento, ma ha avvertito la necessità di espletare un bisogno fisiologico a bordocampo. Convinto di aver fatto pipì senza essere notato da nessuno, si è visto invece sventolare in faccia il cartellino rosso. Uno degli assistenti ha infatti richiamato l’attenzione dell'arbitro - il signor Gallipò di Firenze - che ha espulso il giocatore tra lo stupore del pubblico, ignaro di quanto accaduto.