Ufficiale, Ozil annuncia il ritiro dal calcio: "Troppi infortuni"

A 34 anni Mesut Ozil ha detto basta. Il calciatore tedesco, uno dei miglior assist man degli ultimi anni, ha annunciato il suo addio al calcio giocato con un lungo post pubblicato sul suo account ufficiale Instagram: "Ciao a tutti. Dopo considerazioni e riflessioni annuncio il mio ritiro immediato dal calcio professionistico. Ho avuto il privilegio di essere un calciatore per 17 anni, mi sento estremamente grato di questa opportunità. Ma nei tempi recenti ho sofferto infortuni che mi hanno reso chiaro come fosse arrivato il tempo dell'addio. Il viaggio è stato emozionante, condito da momenti ed emozioni indimenticabili. Voglio ringraziare i miei club - Schalke, Werder, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahce e Basaksehir - e gli allenatori che mi hanno supportato, oltre a compagni di squadra diventati amici. Un ringraziamento speciale alla mia famiglia e agli amici più cari. Sono stati parte di questo viaggio dal primo giorno, dandomi amore e sostegno sia nei momenti positivi che in quelli no. Grazie ai tifosi, mi hanno mostrato così tanto amore...Ora guardo avanti, verso la mia fantastica moglie Amine e i miei due meravigliosi figli, Eda e Ela, ma potrete stare sicuri che mi risentirete".