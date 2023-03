Lukaku, tripletta a Ibrahimovic! Kostic e Vlahovic show, poker Francia

Calendario qualificazioni Euro 2024

Kostic e Vlahovic protagonisti

Nel gruppo G la Serbia regola la Lituania con un gol per tempo dopo il commosso ricordo di Sinisa Mihajlovic nel prepartita: in campo protagonisti gli juventini con Kostic che regala a Tadic l'assist per sbloccare il risultato e Vlahovic che raddoppia in apertura di ripresa. Nell'altro match del girone, successo corsaro del Montenegro, che passa in 0-1 in Bulgaria grazie a una rete di Krstovic.