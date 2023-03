Lo scherzo di Cuadrado a Dybala: c’entra Morata. Ecco la reazione di Paulo

Come ai tempi della Juventus, magari durante qualche duello in allenamento, Dybala e Cuadrado tornano ad affrontarsi, stavolta però lo fanno con tanta ironia sui social. Il motivo? C'entra l'ex compagno bianconero Morata , che prossimamente si godrà il battesimo di sua figlia Bella e che per l'occasione ha scelto come padrini la Joya e il colombiano .

La frecciata

Cuadrado tra le sue storie di Instagram ha postato una foto con la piccola Morata e ha lanciato una frecciata a Paulo: "Mi hanno detto che io sono il padrino 1 e tu il 2". Poi ha tirato in ballo Alice Campello, la moglie di Morata: "Non so come faremo", aggiungendo tante risate. Pronta la risposta del romanista: "Non hai chance, Pana" (Panita è il soprannome di Cuadrado).