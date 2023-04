Lutto nel mondo del calcio: morte Cecere, ex portiere di Napoli e Avellino

Una notizia improvvisa ha scosso il mondo del calcio. All'età di 50 anni è scomparso Domenico Cecere, ex portiere di Avellino e Messina. Fatale un infarto che lo ha colpito mentre si trovava a Carinola, in casa dei genitori, in provincia di Caserta. Tantissime le maglie che l'ex portiere ha vissuto nel corso della sua carriera. Cecere era cresciuto nelle giovanili del Napoli ed era stato anche inserito nella rosa azzurra nella stagione 1991/92 come terzo portiere.