Cellino, scioccanti frasi su Calciopoli: “In Lega bruciammo tutto, poi la Finanza…”

"Avevamo un contenitore con tutti i dossier"

L'intera intervista andrà in onda lunedì sera. Nel video diffuso come anticipazione, Cellino (che all'epoca dei fatti aveva assunto la guida pro tempore della Lega calcio, sostituendo il dimissionario Adriano Galliani) ammette: "Insieme ad altri 7- 8 presidenti, io ero il più giovane, cercavo di tenere la baracca in piedi. Ho iniziato a pulire tutte le schifezze che c'erano, non sapevo da dove iniziare". Poi il passaggio più clamoroso: "Avevo un contenitore con tutti i dossier: chi era iscritto con una fideiussione falsa, chi si scaricava come Irpef il trasporto...andammo nel piazzale giù di sotto, c'era un bidone di ferro e con trielina facemmo bruciare tutto. L'indomani la Finanza tornò e non trovò quel che cercava. E io non c'ero neanche".