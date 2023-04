Federazione di Malta sospende Devis Mangia per condotta impropria

MALTA - Nessuna prova contro l’ex ct Devis Mangia. Il Consiglio di salvaguardia della Federcalcio maltese ha notificato la decisione in relazione ai reclami che erano stati mossi contro l'ex allenatore della nazionale, Devis Mangia. Il board non ha trovato prove sufficienti a sostegno della pesante accusa di molestie sessuali, non ha trovato prove sufficienti a sostegno dell'accusa di adescamento, ma ha trovato prove sufficienti a sostegno dell'accusa di condotta impropria.