Borriello, il bomber mascherato da playboy: "Belen? E' stata la storia più importante..."

MILANO - Calciatore e latin lover. Marco Borriello è stato uno dei giocatori più paparazzati per le sue costanti conquiste. Oggi ha appeso gli scarpini al chiodo e si racconta sulle colonne del Corsera. “Ogni sei mesi mi stancavo e cambiavo aria - sottolinea l’ex bomber della Roma - al Milan sarei rimasto volentieri per tutta la vita, ma non è stato possibile”.

Le conquiste da playboy

"Ho avuto diverse storie in lassato, ma alla fine ho sempre scelto me stesso - confessa l’ex attaccante - i calciatori di solito si sposano giovanissimi, e poi iniziano i tradimenti. Io sono stato coerente con me stesso. Le mie relazioni fisse si contano sulle dita di una mano, e qualche grande passione che non è finita sui giornali di gossip. Quella con Belen è stata la relazione più importante della mia vita, siamo stati insieme quattro anni e mezzo. E’ una ragazza solare e divertente, la nostra era una storia acerba, immatura. Ma quando la incontro a Milano la abbraccio, si salutiamo con affetto”.

I guadagni invidiabili

"Ho vissuto bene, non mi sono fatto mai mancare niente - ammette Borriello - in carriera ho guadagnato 30 milioni di euro, alla fine sono riuscito a salvare il patrimonio. Ho giocato con 15 squadre, e sono sempre stato tra gli elementi più vivaci. Con la Roma, a Mosca andammo in un night club: alla fine i fotografi beccarono me e De Rossi, ma ci sacrificammo per tutti gli altri anticipando l’uscita, e schermando quella dei nostri compagni sposati…”.