Frosinone-Genoa, Coppa Nexus in palio allo Stirpe

Protagoniste di una strepitosa e avvincente stagione, non a caso culminata con la promozione diretta anticipata in Serie A, Frosinone e Genoa non hanno ancora finito di combattere e sognare. In palio, infatti, c'è anche il primo posto in classifica che vale l'ambito trofeo della Lega Serie B: la Coppa Nexus. Questa sarà tra l'altro un'edizione speciale in quanto si aggiorna con i colori del tricolore che caratterizzano il Campionato degli italiani, rafforzando i principi della Lega fondati sulla valorizzazione dei giovani e dei territori.



FORMATI DIVERSI - Il riconoscimento sara? assegnato alla prima in classifica (al Frosinone basta non perere per blindare il primato) e, in formati leggermente inferiori, alla seconda classificata e alla vincitrice dei playoff. Il nome “Nexus” ha diverse spiegazioni: perche? la vittoria di un campionato e? un riconoscimento eterno per la storia di un club, eterno come il latino, lingua da cui deriva questo vocabolo, e perche? come suggerisce il termine, “collegamento”, rappresenta un’unione fra tutte le citta? del campionato che unisce l’intero Paese. “La coppa per un club rappresenta la sublimazione di una stagione - spiega il presidente Mauro Balata - di fatiche, gioie e delusioni. Per questo abbiamo voluto che il trofeo da assegnare si identificasse sempre di piu? con il nostro campionato, che e? il Campionato degli italiani, inserendo i colori della nostra bandiera nazionale. La produzione di questa coppa proviene dalla storia di un talento italiano che si e? affermato nel mondo, allo stesso modo ci auguriamo che i tanti giovani che ogni anno formiamo possano diventare nel prossimo futuro i protagonisti del palcoscenico internazionale».



PARTICOLARI - L’intero trofeo e? ricavato tramite asportazione di fresatura e taglio, come una scultura scolpita dal blocco pieno di materiale verde in quanto viene eseguito su macchinari di ultima generazione a basso consumo elettrico che utilizza l’80% della sua fornitura da fonti rinnovabili. Nel processo di costruzione infine non sono presenti fusione saldatura ed altre applicazioni energivore.