Ronaldo, accusato di truffa il fratello: "Prodotte maglie della Juve false"

La falsificazione delle magliette

L'udienza ci sarà il 20 giugno, si dovrà stabilire se il raggiro c'è stato oppure no nei confronti della Pegaso. Le magliette, prima realizzate e poi ritenute false, sono diventate le protagoniste della causa civile perché non sarebbero corrispondenti a quelle originali prodotte dall'Adidas. Tarocche, quindi, per un piccolo particolare: il logo "CR7 Museum" sul davanti della maglia, un dettaglio assente su quelle originali. Si deciderà in tribunale.