Repubblica Dominicana-Italia Under 20, dove vederla in tv

Partita: Repubblica Dominicana-Italia

Orario partita: 20

Canale Tv: Raisport



Pay TV Streaming: RaiPlay

Repubblica Dominicana-Italia orari e canali

Repubblica Dominicana-Italia, match valido per la terza giornata del gruppo D del Mondiale under 20, in programma allo stadio Malvinas Argentinas, di Mendoza, si potrà vedere in chiaro sulla Rai e in particolare sul canale Rai Sport, visibile sui canali 57 e 557.

Dove vedere Repubblica Dominicana-Italia in diretta TV

Repubblica Dominicana-Italia dove vederla in streaming

La partita tra Repubblica Dominicana e Italia sarà visibile in streaming, in chiaro sintonizzandosi con i propri dispositivi portatili o quelli fissi alla piattaforma Raiplay.

Repubblica Dominicana-Italia in Diretta: la cronaca

La Repubblica Dominicana è reduce dal pesante ko col Brasile (6-0). Una sconfitta anche per l'Italia, che dopo aver battuto il Brasile all'esordio, è stata superata dalla Nigeria (2-0). Qui le probabili formazioni.

